Три человека ранены после атак дронов в Белгородской области

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в пятницу.

"В селе Чайки Белгородского округа в результате детонации FPV-дрона у женщины осколочное ранение спины и травматическая ампутация пальца кисти, у мужчины - минно-взрывная травма", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения г. Белгорода.

Кроме того, в районе хутора Церковный мужчина получил множественные осколочные ранения при атаке дрона на автомобиль.

Как сообщило Минобороны РФ, вечером в пятницу российские военные перехватили и уничтожили 52 беспилотника ВСУ, в том числе над Белгородской областью

Белгородская область дроны пострадавшие
