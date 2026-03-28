Около 20 дронов ВСУ ликвидировано за сутки над Белгородской областью

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 18 украинских БПЛА над регионом за минувшие сутки подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 27 марта по 07:00 28 марта ликвидированы 18 беспилотников", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Так, дроны были ликвидированы в Краснояружском, Грайворонском, Шебекинском, Борисовском и Валуйском округах.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщали, что военные нейтрализовали за ночь 155 беспилотников ВСУ над российскими регионами, включая Белгородскую область.

Белгородская область Вячеслав Гладков
