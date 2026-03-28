Российские военные нейтрализовали за ночь 155 беспилотников ВСУ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили с 23:00 до 7:00 минувшей ночью 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнили в Минобороны РФ, БПЛА нейтрализовали над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями, Республикой Крым и Московским регионом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении двух БПЛА на подлете к столице.

Накануне вечером сообщалось о ликвидации 52 беспилотников ВСУ.