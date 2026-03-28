Что случилось этой ночью: суббота, 28 марта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран сообщил об очередном ракетном обстреле АЭС "Бушер", разрушений нет. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал военных проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать серьезных инцидентов на станции.

- США отправляют третий авианосец - USS George H.W. Bush - на Ближний Восток, сообщил телеканал CBS News. Также в регион переброшена группа истребителей F-35C Корпуса морской пехоты, информирует авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance.

- Вашингтон уверяет союзников, что не начнет наземную операцию в Иране в скором времени, пишет Bloomberg. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает операцию завершенной, добавив, что предстоит нанести удары "по еще 3 тыс. 554 целям".

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на субботу 155 беспилотников ВСУ, в том числе над Московским регионом. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о двух БПЛА, сбитых на подлете к столице. Вводились ограничения в 19 аэропортах.

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пришло время для изменений в политической модели Кубы. "Нам необходимо изменить систему, которая руководит страной (Кубой), ее экономическую модель. (...) сейчас, возможно, возникла возможность, чтобы сделать это", - сказал Рубио.

- Воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 17 градусов, однако будет более облачно, в начале следующей недели возможен небольшой дождь, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

- Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 км, незначительное количество пепла выпало в поселках Лазо и Ключи.

Ребенок погиб и трое взрослых ранены при атаке дронов в Ярославской области

В Ставрополе украинские спецслужбы дистанционно подорвали завербованного ими мужчину

Российские военные нейтрализовали за ночь 155 беспилотников ВСУ

Воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 17 градусов

Почти 20 аэропортов приостанавливали работу в ночь на субботу

Второй беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Сбит летевший на Москву беспилотник

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

Что произошло за день: пятница, 27 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8822 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
