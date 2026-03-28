Что случилось этой ночью: суббота, 28 марта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран сообщил об очередном ракетном обстреле АЭС "Бушер", разрушений нет. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал военных проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать серьезных инцидентов на станции.

- США отправляют третий авианосец - USS George H.W. Bush - на Ближний Восток, сообщил телеканал CBS News. Также в регион переброшена группа истребителей F-35C Корпуса морской пехоты, информирует авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance.

- Вашингтон уверяет союзников, что не начнет наземную операцию в Иране в скором времени, пишет Bloomberg. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает операцию завершенной, добавив, что предстоит нанести удары "по еще 3 тыс. 554 целям".

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на субботу 155 беспилотников ВСУ, в том числе над Московским регионом. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о двух БПЛА, сбитых на подлете к столице. Вводились ограничения в 19 аэропортах.

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пришло время для изменений в политической модели Кубы. "Нам необходимо изменить систему, которая руководит страной (Кубой), ее экономическую модель. (...) сейчас, возможно, возникла возможность, чтобы сделать это", - сказал Рубио.

- Воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 17 градусов, однако будет более облачно, в начале следующей недели возможен небольшой дождь, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

- Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 км, незначительное количество пепла выпало в поселках Лазо и Ключи.