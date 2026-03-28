Более 130 сел в Дагестане остались без электроэнергии из-за аварий

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии произошли в 132 населенных пунктах восьми районов Дагестана из-за замыканий на ЛЭП, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике в субботу.

В аварийно-восстановительных работах задействованы восемь бригад электриков - в составе 25 человек и восьми единиц техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - к 21:00 мск 28 марта.

В свою очередь, пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" уточняет, что дожди и сильный ветер с порывами до 24 м/с привели к технологическим нарушениям на энергообъектах частично в 14 районах Дагестана и городе Махачкале.

Спасатели накануне предупредили о прогнозируемых в республике 27-29 марта обильных дождях и сильном ветре до 23 м/с.