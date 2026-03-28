Ряд улиц, домов и подстанций подтоплены в Дагестане из-за ливней

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют в Махачкале последствия обильного дождя, из-за которого затопило несколько улиц и около 20 частных домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану в субботу.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что в пятницу и субботу в связи с обильными осадками произошло подтопление ряда улиц в населенных пунктах Дагестана. "Также зафиксированы перебои электро- и водоснабжения в нескольких муниципальных образованиях", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" отмечает, что в Махачкале из-за обильных дождей подтоплены подстанции "Махачкала 110", "Восточная" и "Приморская". "Кроме того, в результате непогоды частично ограничено электроснабжение в 16 районах Дагестана и городе Махачкале", - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что из-за замыканий на ЛЭП произошло отключение электроэнергии в 132 селах восьми районов Дагестана.

Спасатели накануне предупредили о прогнозируемых в Дагестане с 27-29 марта обильных дождях и сильном ветре до 23 м/с.