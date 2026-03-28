Генштаб сообщил, что задание на призыв в ВС РФ выполнено в полном объеме

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Задание на призыв в российскую армию выполнено своевременно и в полном объеме, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский.

"Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооружённые силы, другие войска и воинские формирования призвано 135 тысяч человек", - сказал он на брифинге в субботу.

Подводя итоги осеннего призыва, Цимлянский отметил, что наиболее организованно все мероприятия прошли в республиках Бурятия и Коми, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях и Москве.

"Все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными видами довольствия. Для отправки молодого пополнения в воинские части были задействованы самолеты гражданской авиации и самолеты авиации Вооруженных сил, воинские эшелоны, а также пассажирские поезда и автомобильный транспорт воинских частей", - сказал он.

Цимлянский отметил, что "все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах".

Он напомнил, что с 1 января на территории РФ проводятся мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан.

"Не могу не отметить, что предстоящий призыв пройдет в год, который президентом Российской Федерации объявлен Годом единства народов России. И так исторически сложилось, что именно в единстве заключается сила нашего государства. Все мы, независимо от национальности, считаем своей главной обязанностью обеспечение защиты нашей Родины, а военную службу по призыву - школой, которая воспитывает достойных граждан и защитников Отечества", - подчеркнул Цимлянский.

Минобороны РФ Генштаб РФ Владимир Цимлянский
