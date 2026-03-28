В Генштабе заявили, что отправка призывников в войска осуществляется, как и ранее, два раз в год

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что сроки отправок граждан, призванных на военную службу, к месту ее прохождения не изменились.

"Осуществляться они будут, как и ранее, два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря", - сообщил он на брифинге в субботу.

"Исключение в текущий период отправок составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, и педагогические работники образовательных организаций, отправка на военную службу которых пройдет с 1 мая по 15 июля", - сказал вице-адмирал.

По его словам, срок военной службы по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев.