Поиск

Генштаб ВС РФ напомнил, что призывников в зону СВО направлять не будут

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Призывники не будут направляться для прохождения службы в Херсонскую и Запорожскую область, ДНР и ЛНР, они не будут задействованы в специальной военной операции, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов на территории Российской Федерации, за исключением территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал он на брифинге в субботу.

"Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут",- отметил Цимлянский.

По его данным, около трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в течение четырех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });