В России начинается отправка призывников со сборных пунктов в войска

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Отправка новобранцев со сборных пунктов в войска в рамках весенней призывной кампании начинается в РФ в пятницу, 10 апреля.

С 1 января 2026 года, согласно внесенным изменениям в законодательство, призыв граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года - по 31 декабря 2026 года. По указу президента РФ, всего в этом году на военную службу призовут 261 тыс. человек.

"Призывники к месту прохождения военной службы, как и ранее, будут отправляться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря", - сказал ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский. Он также сообщал, что отправка призывников со сборных пунктов в войска начнется 10 апреля.

В Генштабе РФ заявляли, что призывники не будут направляться для прохождения службы в Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР, они не будут задействованы в специальной военной операции.

В ходе призыва 2026 года применяются "Единый реестр воинского учета" и электронные повестки, информировал Генштаб РФ.

Срок военной службы по призыву в России по-прежнему составляет один год.