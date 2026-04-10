В России начинается отправка призывников со сборных пунктов в войска

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Отправка новобранцев со сборных пунктов в войска в рамках весенней призывной кампании начинается в РФ в пятницу, 10 апреля.

С 1 января 2026 года, согласно внесенным изменениям в законодательство, призыв граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года - по 31 декабря 2026 года. По указу президента РФ, всего в этом году на военную службу призовут 261 тыс. человек.

"Призывники к месту прохождения военной службы, как и ранее, будут отправляться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря", - сказал ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский. Он также сообщал, что отправка призывников со сборных пунктов в войска начнется 10 апреля.

В Генштабе РФ заявляли, что призывники не будут направляться для прохождения службы в Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР, они не будут задействованы в специальной военной операции.

В ходе призыва 2026 года применяются "Единый реестр воинского учета" и электронные повестки, информировал Генштаб РФ.

Срок военной службы по призыву в России по-прежнему составляет один год.

Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

 Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей на Камчатке тургруппы

Группа туристов пропала на Камчатке

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля

Путин поручил доработать вопрос о компенсации банками ущерба от мошенников

 Путин поручил доработать вопрос о компенсации банками ущерба от мошенников

Что произошло за день: четверг, 9 апреля

Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

 Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте

 Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте

Режим ЧС федерального уровня установлен в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

Глава МЧС счел, что власти Дагестана не смогут сами справиться с последствиями паводка
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8961 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1540 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 112 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов