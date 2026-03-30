Промышленные предприятия повреждены после атаки БПЛА на Таганрог

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате массированной атаки беспилотников на Таганрог погиб мирный житель, ряд промышленных предприятий повреждены.

В своем канале в мессенджере Мах Камбулова написала, что из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий.

Один человек погиб, восемь обратились за медицинской помощью, говорится в сообщении.

Угроза опасности БПЛА сохраняется, добавила таганрогский мэр.