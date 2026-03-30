Один человек погиб, четверо пострадали из-за атак дронов в Херсонской области

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще четверо пострадали в Херсонской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в понедельник.

"Погибла одна мирная жительница, четыре человека пострадали", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, украинский дрон атаковал жилой сектор в Каховке, погибла женщина 1960 года рождения. В селе Широкое БПЛА сбросили боеприпасы, ранения получили трое мужчин. Также в Горностаевке после атаки беспилотника ранения получила женщина.