Поиск

Кабмин внес в Думу законопроект об ужесточении налогового контроля за импортом и доходами физлиц

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, направленные на противодействие уклонению от уплаты налогов по трем направлениям: контроль за ценами товаров, ввозимых из стран ЕАЭС (для целей НДС), ужесточение идентификации владельцев банковских счетов через обязательное присвоение ИНН, а также наделение ФНС правом получать от ЦБ информацию о физлицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности.

Документ (N1191451-8) размещен в электронной базе данных парламента.

По оценке ФНС, закон принесет не менее 49,3 млрд руб. ежегодных дополнительных поступлений в федеральный бюджет начиная с 2027 г.

В случае принятия закон вступит в силу через 9 месяцев после официального опубликования.

Статья о ценовом контроле импорта из ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2027 г.

Новость дополняется

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
