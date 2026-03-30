Что произошло за день: понедельник, 30 марта

Возможное введение операторами платы за использование VPN, план по приостановке оплаты сервисов Apple со счета телефона, высылка британского дипломата

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Телеком-операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов, а цифровые платформы не будут пускать пользователей при включенных средствах обхода блокировок, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

- Минцифры России обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store.

- В РФ до 1 июля приостановлена покупка/продажа валюты и золота в рамках бюджетного правила.

- Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, которые включают ужесточение идентификации владельцев банковских счетов через обязательное присвоение ИНН, а также наделение ФНС правом получать от ЦБ информацию о физлицах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности.

- ФСБ сообщила о высылке второго секретаря британского посольства, он лишен аккредитации. По ее данным, при получении разрешения на въезд в страну дипломат намеренно указал ложные данные, "зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики".

- Срок военной службы по призыву в России по-прежнему будет составлять один год, новобранцев не отправят в зону СВО, сообщили в Генштабе РФ. На повестке нет темы объявления всеобщей мобилизации в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК РФ на третий срок.

- Командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции скончался от полученных тяжелых ранений.