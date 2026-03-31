Минпросвещения опровергло информацию об обязательном изучении второго иностранного языка в школах

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Минпросвещения РФ сообщили, что информация об обязательном изучении второго иностранного языка в старших классах школ не соответствует действительности.

"В связи с появившимися сообщениями в СМИ сообщаем, что обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах школ не предусмотрено. Этот предмет может изучаться по выбору обучающихся на основании заявления самих ребят либо их родителей (законных представителей) и при наличии в образовательной организации необходимых условий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Ранее в информационном пространстве распространялись сведения о якобы планируемом введении обязательного второго иностранного языка для учеников школ.

Указанная информация не соответствует действительности, уточнили в пресс-службе.