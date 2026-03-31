Минобороны сообщило о переходе под контроль РФ Малой Корчаковки в Сумской области

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие установили контроль над поселком Малая Корчаковка в Сумской области, сообщили в Минобороны России во вторник.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка нанесла удары по украинским подразделениям в районах четырех населенных пунктов Сумской области.

"В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Белый Колодезь, Волчанские Хутора, Верхняя Писаревка и Избицкое Харьковской области", - заявили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, потери украинской армии за сутки составили: свыше 270 военнослужащих, семь автомобилей, три склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и восемь складов материальных средств.

Военные заявили, что при взятии под контроль поселка Малая Корчаковка расчеты беспилотных систем и артиллерии наносили удары по огневым позициям и подходящим резервам украинских подразделений. "Закрепившись в селе военнослужащие провели зачистку зданий и подвальных помещений", - сказано в сообщении.

"Подразделения группировки "Север" ежедневно продвигаются вперёд, вытесняя противника все дальше от государственной границы, обеспечивая безопасность мирных жителей", - сообщили в Минобороны РФ.