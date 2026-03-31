Депутат Горелкин отрицает обсуждение в Госдуме запрета использовать VPN

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Введение полного запрета VPN, как и ответственности за его использование никогда не обсуждались в Госдуме, заявил первый зампредседателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

"Убежден, что штрафовать за VPN нужно только в том случае, если такие сервисы используются для совершения преступлений. Именно в этой логике разрабатывались соответствующие законодательные инициативы, а вот полный запрет VPN и введение ответственности за его нарушение в Госдуме никогда не обсуждались", - написал он в мессенджере.

Горелкин выразил согласие с главой Минцифры Максутом Шадаевым, отметив, что "введение административной ответственности для граждан за использование VPN-сервисов - это вариант "в лоб". "Возможно, кому-то такое решение кажется очень даже эффективным, но лично я его не поддерживаю", - подчеркнул Горелкин.

Депутат выразил надежду, что "Министерству цифрового развития удастся найти компромиссный вариант решения проблемы". "Возникла она исключительно из-за нежелания некоторых иностранных платформ соблюдать российское законодательство, и в чем тут виноваты граждане - вопрос риторический", - считает он.