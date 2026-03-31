Росавиация потребовала от AZUR air доработать план для снятия ограничений сертификата

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Представленный авиакомпанией AZUR air план действий для снятия ограничений сертификата эксплуатанта требует доработки, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"AZUR air направила материалы для снятия ограничений сертификата. Рассмотрев их в оперативном порядке, мы вернули документы на доработку. Причиной стал формальный подход перевозчика к вопросам летной годности – это недопустимо", - сообщил Ядров журналистам.

"Ждем от авиакомпании конкретных мер по устранению замечаний, а также демонстрации того, что ее система качества обеспечивает безупречное планирование техобслуживания и своевременные поставки необходимых запчастей", - добавил он.

Ранее в марте Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air (позволяет выполнять коммерческие перевозки - ИФ). Решение принято после внеплановой проверки перевозчика Ространснадзором, которая выявила нарушения требований воздушного законодательства. Если до 8 июня эти нарушения не будут устранены, сертификат будет аннулирован, предупреждали в Росавиации.

Руководству AZUR air был выдан ряд рекомендаций, среди которых – повышение уровня безопасности полетов и сокращение программы рейсов. После этого, как сообщал источник "Интерфакса" в туротрасли, компания отменила полетную программу в Паттайю (Таиланд) из нескольких городов РФ.

В конце марта AZUR air сообщила об отправке в Росавиацию плана действий для снятия ограничений сертификата. В документе содержится информация о проведении внутреннего аудита инженерно-технических служб, а также о мерах "по дополнительному контролю процессов технического обслуживания воздушных судов", сообщал представитель AZUR air журналистам.