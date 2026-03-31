Поиск

Росавиация потребовала от AZUR air доработать план для снятия ограничений сертификата

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Представленный авиакомпанией AZUR air план действий для снятия ограничений сертификата эксплуатанта требует доработки, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"AZUR air направила материалы для снятия ограничений сертификата. Рассмотрев их в оперативном порядке, мы вернули документы на доработку. Причиной стал формальный подход перевозчика к вопросам летной годности – это недопустимо", - сообщил Ядров журналистам.

"Ждем от авиакомпании конкретных мер по устранению замечаний, а также демонстрации того, что ее система качества обеспечивает безупречное планирование техобслуживания и своевременные поставки необходимых запчастей", - добавил он.

Ранее в марте Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air (позволяет выполнять коммерческие перевозки - ИФ). Решение принято после внеплановой проверки перевозчика Ространснадзором, которая выявила нарушения требований воздушного законодательства. Если до 8 июня эти нарушения не будут устранены, сертификат будет аннулирован, предупреждали в Росавиации.

Руководству AZUR air был выдан ряд рекомендаций, среди которых – повышение уровня безопасности полетов и сокращение программы рейсов. После этого, как сообщал источник "Интерфакса" в туротрасли, компания отменила полетную программу в Паттайю (Таиланд) из нескольких городов РФ.

В конце марта AZUR air сообщила об отправке в Росавиацию плана действий для снятия ограничений сертификата. В документе содержится информация о проведении внутреннего аудита инженерно-технических служб, а также о мерах "по дополнительному контролю процессов технического обслуживания воздушных судов", сообщал представитель AZUR air журналистам.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американский Университет Тафтса признан в России нежелательным

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на предприятии ОПК в Подмосковье

Казначейство оценило дефицит бюджета России в январе-феврале в 5,6 трлн рублей

Россия планирует продлить безвизовый режим с Китаем

Депутат Горелкин отрицает обсуждение в Госдуме запрета использовать VPN

Порт Усть-Луга поврежден после атаки БПЛА, три человека пострадали

Шадаев заявил, что Минцифры против административной ответственности за VPN

Физлиц могут обязать нотариально удостоверять договоры ипотеки для борьбы с нелегальными кредиторами

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1234 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8857 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });