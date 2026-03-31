Кремль не оставит без ответа возможные решения стран ЕС пропускать украинские БПЛА

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Москва примет меры, если страны Евросоюза действительно предоставляют воздушное пространство для атак беспилотников на Россию, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы считаем, что, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вероятное предоставление властями стран ЕС своего воздушного пространства для атак на Россию.

По его словам, российские военные тщательно отслеживают, анализируют ситуацию и выступают с соответствующими предложениями.