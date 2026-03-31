Россия планирует продлить безвизовый режим с Китаем

Россия планирует продлить безвизовый режим с Китаем
Фото: Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия готовит предложения для продления безвизового режима с КНР, который действует до 14 сентября 2026 года, обе страны заинтересованы в продлении соглашения, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"У нас только-только I квартал по полной отработал. Сейчас подведем итоги. Понятно, что мы заинтересованы, и они заинтересованы. Нам точно нужен вариант сохранения этого режима в любой форме. Вопрос, закреплять ли это на уровне каких-то взаимных соглашений или так же в одностороннем режиме двигаться. Во II квартале мы свою позицию вместе с МИДом выработаем", - цитирует министра газета "Известия".

В настоящее время безвиз работает на основании самостоятельных решений стран: в сентябре решение об этом принял Китай, в декабре зеркально ответила Россия.

Как отметил Решетников, новое соглашение о продлении безвизового режима может открыть путь и к развитию автотуризма между странами. "Москва в этом заинтересована", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, КНР вряд ли согласится на бессрочную отмену виз. Ожидается, что стороны продлят существующий режим на год или несколько лет.

Китай ввел безвизовый режим с Россией в качестве эксперимента, решение вступило в силу 15 сентября 2025 года. Россияне могут находиться в КНР без визы в течение 30 дней в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена. С 1 декабря 2025 года аналогичный безвиз введен для граждан Китая в РФ.

РФ Минэкономразвития Максим Решетников Китай
