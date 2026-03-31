Казначейство оценило дефицит бюджета России в январе-феврале в 5,6 трлн рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета в январе-феврале, по оценке Федерального казначейства, составил 5,57 трлн рублей. Об этом сказано в отчете Казначейства об исполнении бюджета на 1 марта.

По предварительным данным Минфина, дефицит в первые два месяца года составил 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Законом о бюджете на 2026 год он запланирован на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

По данным Федерального казначейства, в январе дефицит был на уровне 1,629 трлн рублей. Сопоставление с этим показателем дает оценку дефицита в феврале порядка 4 трлн рублей.

Казначейство существенно ниже оценило поступление доходов в январе-феврале - 2,5 трлн рублей против оценки Минфина в 4,767 трлн рублей. Такое расхождение может быть связано с тем, что последний день февраля, 28-е, пришелся на субботу и часть налоговых платежей технически могла пройти в первый рабочий день марта - 2 марта.

Расходы, по данным Казначейства, также ниже оценки министерства, но несущественно - 8,09 трлн рублей против 8,22 трлн рублей.