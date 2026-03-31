ФСБ сообщила о предотвращении теракта на предприятии ОПК в Подмосковье

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что на предприятии ОПК в Московской области был предотвращен террористический акт, готовивший его мужчина открыл огонь при задержании и был нейтрализован.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, мужчина "устроился на работу в одно из предприятий ОПК в Московской области для последующего совершения диверсионно-террористического акта на его территории".

При задержании сотрудниками ФСБ России "преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, сотрудники спецслужбы и гражданское население не пострадали.

Там сообщили, что для совершения теракта мужчина переделал сигнальный пистолет под стрельбу боевыми патронами и планировал изъять из оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.

"На месте происшествия изъято готовое к применению взрывное устройство, закамуфлированное в корпус пауэрбанка, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора", - сообщили в ЦОС.

Следственной службой УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к теракту и незаконного оборота оружия. Следствием установлено, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами в интернете.

По данным ЦОС, он совершал поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях, проводил разведку объектов топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов в столичном регионе.

