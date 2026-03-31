Патрушев назвал среди основных угроз атаки на морскую инфраструктуру и захваты судов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Николай Патрушев назвал среди основных угроз атаки на российскую морскую инфраструктуру, морскую блокаду РФ и захваты судов в международных водах.

"Следует отметить, что военно-политическая обстановка в мире оставалась сложной. Характеризовалась деградацией системы международного права и возрастанием угроз национальной безопасности России, в том числе с океанских и морских направлений", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии РФ во вторник.

Среди главных угроз Патрушев назвал "совершение диверсионно-террористических атак на российскую морскую инфраструктуру".

Он упомянул "противоправные действия по морской блокаде нашей страны, включая пиратские захваты судов в международных водах".

Патрушев заявил о наращивании военной инфраструктуры НАТО у границ России, а также о росте военной активности альянса в Балтийском и Северном морях, Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он сообщил, что Россия провела успешные испытания подводного беспилотника "Посейдон" с ядерной энергоустановкой, отметив, что Военно-морской флот способен защитить национальные интересы страны и обеспечить оборону с морских направлений.

"В целях повышения боевой готовности и мощи Военно-морского флота в его состав приняты стратегический ракетоносец "Князь Пожарский", а также 20 кораблей и боевых катеров, 5 судов обеспечения", - сказал Патрушев.

" Успешно испытан перспективный комплекс - подводное безэкипажное изделие "Посейдон" с ядерной энергетической установкой", - заявил Патрушев.

