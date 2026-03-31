Военные заявили о продвижении группировки "Восток" вглубь украинской обороны

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину обороны армии Украины, в течение суток нанесены удары по украинским подразделениям в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Бойково, Воздвижевка, Долинка, Копани, Егоровка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки вооруженные силы Украины потеряли здесь более 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и материальных средств.

Минобороны РФ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });