На "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане произошел пожар

Оперативные службы пытаются локализовать очаг возгорания

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") во вторник, оперативные службы пытаются локализовать очаг пожара, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова со ссылкой на информацию с НКНХ.

"На территории "Нижнекамскнефтехима" ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, добавила пресс-служба.

"Предварительной причиной происшествия на "Нижнекамскнефтехиме" является сбой в работе оборудования. На месте происшествия работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется. Ведется локализация очага возгорания", - сообщила пресс-служба предприятия.



