Силы ВМФ сопровождали суда под флагом РФ в наиболее опасных районах Мирового океана

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что силы Военно-морского флота России сопровождают суда под российским флагом в наиболее опасных районах Мирового океана.

"Для обеспечения безопасности морского судоходства силы ВМФ осуществляли непосредственное сопровождение судов под российским флагом в наиболее опасных районах Мирового океана", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии во вторник.

"В интересах создания новой архитектуры международной транспортной логистики, основанной на устойчивых и безопасных маршрутах, Морская коллегия совместно с правительством Российской Федерации приступила к подготовке комплексного проекта "Развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора", - сообщил глава Морской коллегии.

По его словам, реализация этого проекта будет способствовать комплексному развитию территорий российской Арктической зоны и Дальнего Востока, росту грузовой базы, а также внутренних, международных и транзитных перевозок грузов и пассажиров вдоль побережья нашей страны.

Помощник президента РФ также заявил, что Украина наносила удары по объектам российской гражданской инфраструктуры и торговому флоту при непосредственном участии западных спецслужб, используя их разведданные.

Патрушев отметил, что в 2025 году в Азово-Черноморском бассейне обстановка оставалась особенно напряжённой.