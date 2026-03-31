Силы ВМФ сопровождали суда под флагом РФ в наиболее опасных районах Мирового океана

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что силы Военно-морского флота России сопровождают суда под российским флагом в наиболее опасных районах Мирового океана.

"Для обеспечения безопасности морского судоходства силы ВМФ осуществляли непосредственное сопровождение судов под российским флагом в наиболее опасных районах Мирового океана", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии во вторник.

"В интересах создания новой архитектуры международной транспортной логистики, основанной на устойчивых и безопасных маршрутах, Морская коллегия совместно с правительством Российской Федерации приступила к подготовке комплексного проекта "Развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора", - сообщил глава Морской коллегии.

По его словам, реализация этого проекта будет способствовать комплексному развитию территорий российской Арктической зоны и Дальнего Востока, росту грузовой базы, а также внутренних, международных и транзитных перевозок грузов и пассажиров вдоль побережья нашей страны.

Помощник президента РФ также заявил, что Украина наносила удары по объектам российской гражданской инфраструктуры и торговому флоту при непосредственном участии западных спецслужб, используя их разведданные.

Патрушев отметил, что в 2025 году в Азово-Черноморском бассейне обстановка оставалась особенно напряжённой.

В Чечне усилили санитарный контроль из-за наводнения

КС РФ признал право на индексацию при несвоевременном перерасчете пенсии

 КС РФ признал право на индексацию при несвоевременном перерасчете пенсии

На "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане произошел пожар

Патрушев назвал среди основных угроз атаки на морскую инфраструктуру и захваты судов

Кремль не оставит без ответа возможные решения стран ЕС пропускать украинские БПЛА

Мосгорсуд признал законным ограничение доступа в РФ к YouTube

 Мосгорсуд признал законным ограничение доступа в РФ к YouTube

Американский Университет Тафтса признан в России нежелательным

Google оштрафована на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

 Google оштрафована на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Росавиация потребовала от AZUR air доработать план для снятия ограничений сертификата

 Росавиация потребовала от AZUR air доработать план для снятия ограничений сертификата

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на предприятии ОПК в Подмосковье
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1241 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8859 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
