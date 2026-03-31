В Белгороде увеличилось число пострадавших в результате удара по зданию правительства

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В результате удара БПЛА по зданию правительства Белгородской области увеличилось до трех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате пострадало три человека. За медицинской помощью обратились еще две женщины. Одна из них - сотрудник, а другая - посетительница администрации. В городской больнице № 2 Белгорода у обеих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы", - уточнил он.

Сотрудницу администрации положили в стационар, посетительница будет лечиться амбулаторно.

Ранее Гладков сообщил, что в здании был ранен начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный.