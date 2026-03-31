Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

Архивное фото Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пожар в ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") во вторник привел к гибели человека, число пострадавших возросло до 50, сообщила пресс-служба "СИБУРа".

"В результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания погиб один человек. Руководство предприятия приносит соболезнования семье погибшего. Его семье будет оказана поддержка и материальная помощь. Также на данный момент известно о 50 пострадавших разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ заявляли о 13 пострадавших из-за пожара на "Нижнекамскнефтехиме".

По данным Минздрава Татарстана, на месте инцидента работают 19 бригад скорой помощи, направлен вертолет санавиации, специалисты Республиканской клинической больницы и две бригады медицины катастроф.







