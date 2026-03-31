В Чечне усилили санитарный контроль из-за наводнения

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Чечне медицинские бригады работают в усиленном режиме из-за подтоплений, ведется непрерывный мониторинг качества воды в республике, сообщил Минздрав республики.

"Для предотвращения инфекционных заболеваний, связанных с наводнением, мы усилили санитарный контроль. Совместно с Роспотребнадзором ведётся непрерывный мониторинг качества воды. При любом недомогании жителям будет оказана своевременная и квалифицированная медицинская помощь", - заявил глава Минздрава Адам Алханов.

Пациенты с отравлениями и острыми кишечными инфекциями в Республиканский клинический центр инфекционных болезней и борьбы со СПИДом из зон затопления и пунктов временного размещения не обращались и не поступают.

При этом работа медицинских бригад по всей республике переведена на усиленный режим, организовано круглосуточное дежурство.

28 марта из-за сильных дождей и ветра в части Чечни было нарушено электроснабжение. В результате непогоды свыше 1,8 тыс. домов и придворовых территорий было подтоплено в 18 населенных пунктах, размыло 28 дорог, зафиксированы повреждения 17 мостов, газопроводов, трансформаторов и дамбы. В республике введен режим ЧС регионального характера. Более 1,1 тысячи человек были эвакуированы из поселка Кундухово, города Гудермес и села Брагуны. Эвакуированные разместились у родственников.

Роспотребнадзор Минздрав Гудермес Чечня Адам Алханов
Новости по теме

Новости

В Чечне усилили санитарный контроль из-за наводнения

КС РФ признал право на индексацию при несвоевременном перерасчете пенсии

 КС РФ признал право на индексацию при несвоевременном перерасчете пенсии

На "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане произошел пожар

Патрушев назвал среди основных угроз атаки на морскую инфраструктуру и захваты судов

Кремль не оставит без ответа возможные решения стран ЕС пропускать украинские БПЛА

Мосгорсуд признал законным ограничение доступа в РФ к YouTube

 Мосгорсуд признал законным ограничение доступа в РФ к YouTube

Американский Университет Тафтса признан в России нежелательным

Google оштрафована на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

 Google оштрафована на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Росавиация потребовала от AZUR air доработать план для снятия ограничений сертификата

 Росавиация потребовала от AZUR air доработать план для снятия ограничений сертификата

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на предприятии ОПК в Подмосковье
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1241 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8859 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
