В Чечне усилили санитарный контроль из-за наводнения

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Чечне медицинские бригады работают в усиленном режиме из-за подтоплений, ведется непрерывный мониторинг качества воды в республике, сообщил Минздрав республики.

"Для предотвращения инфекционных заболеваний, связанных с наводнением, мы усилили санитарный контроль. Совместно с Роспотребнадзором ведётся непрерывный мониторинг качества воды. При любом недомогании жителям будет оказана своевременная и квалифицированная медицинская помощь", - заявил глава Минздрава Адам Алханов.

Пациенты с отравлениями и острыми кишечными инфекциями в Республиканский клинический центр инфекционных болезней и борьбы со СПИДом из зон затопления и пунктов временного размещения не обращались и не поступают.

При этом работа медицинских бригад по всей республике переведена на усиленный режим, организовано круглосуточное дежурство.

28 марта из-за сильных дождей и ветра в части Чечни было нарушено электроснабжение. В результате непогоды свыше 1,8 тыс. домов и придворовых территорий было подтоплено в 18 населенных пунктах, размыло 28 дорог, зафиксированы повреждения 17 мостов, газопроводов, трансформаторов и дамбы. В республике введен режим ЧС регионального характера. Более 1,1 тысячи человек были эвакуированы из поселка Кундухово, города Гудермес и села Брагуны. Эвакуированные разместились у родственников.