Запрет на вывоз наличных рублей в ЕАЭС свыше $100 тыс. долларов вступил в силу

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу с 1 апреля.

Ранее соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ устанавливает запрет на вывоз физическими лицами в страны ЕАЭС рублей эквивалентом от $100 тыс. по курсу ЦБ на актуальную дату. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с апреля не смогут вывозить валюту РФ вне зависимости от суммы.

Исключение - вывоз валюты через международные аэропорты РФ, определённые правительством, при наличии определённых документов.

Гражданам необходимо будет иметь при себе документ, подтверждающий обмен валюты на рубли, либо документ о выдаче наличных рублей через банкомат или платежный терминал. Если речь идет о кредитах или займах в наличной форме - потребуется кредитный договор или договор займа, а также расходный кассовый ордер, выданный микрофинансовой организацией или банком. "Речь идет не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения значительной денежной суммы в наличной форме", - отмечал ранее Минфин.

В перечень международных аэропортов, через которые может осуществляться вывоз средств, вошли 17 гаваней, в том числе "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Храброво" (Калининград), "Толмачево" (Новосибирск), "Баландино" (Челябинск). Помимо этого, вывозить наличные рубли можно будет также из Архангельска, Брянска, Калуги ("Грабцево"), Кемерово, Липецка, Магнитогорска, Махачкалы ("Уйташ"), Мурманска, Петрозаводска ("Бесовец"), Томска ("Богашево"), Череповца.

В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.