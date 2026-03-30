Режим ЧС регионального характера введен в ряде городов и районов Дагестана

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в ряде муниципалитетов республики, где наиболее остро ощущаются последствия непогоды, сообщает пресс-служба руководителя региона в понедельник.

"В городах и районах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Указ об этом сегодня подписал (глава Дагестана - ИФ) Сергей Меликов", - говорится в сообщении.

Согласно документу, режим ЧС введен в городах Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Хасавюрт, а также в Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах республики.

В пресс-службе напомнили, что из-за ливней и шквалистого ветра в республике произошли подтопления домов и энергообъектов, отключения коммуникаций, оползни, камнепады, разрушения дорог и мостов.

"Наиболее сложная ситуация сохраняется в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе. На местах работают руководители органов власти и представители коммунальных служб. Последствия непогоды устраняют в круглосуточном режиме. В некоторых муниципалитетах развернуты пункты временного размещения и организован подвоз питьевой воды", - отмечает пресс-служба.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях и Хасавюртовском районе властями был введен режим ЧС.

Более 3,3 тыс. человек были эвакуированы из подтопленных районов республики. В Хасавюртовском районе Дагестана из-за подтопления населенных пунктов водой были эвакуированы жители четырех сел - Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль. Кроме того, из-за обильных дождей были подтоплены сотни хозяйств.

По данным МЧС РФ, за сутки от воды освободились 544 жилых дома, 698 приусадебных участков и 120 участков автомобильных дорог. Затопленными остаются 235 жилых домов, 550 приусадебных участков и 10 участков дорог.