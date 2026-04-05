В Дагестане возобновили подачу электричества 50% потребителей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили подачу электроэнергии примерно 50% потребителям, оставшимся без света из-за непогоды, сообщили в пресс-службе филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Полностью возобновлена подача электроэнергии потребителям в Каякентском, Карабудахкентском, Гергебильском, Гунибском, Кнцукульском, Табасаранском районах. Кроме того, специалисты филиала "Дагэнерго" завершили подключение потребителей к подстанции "Восточная" в Махачкале, которая ранее пострадала от подтопления, и ранее обесточенной подстанции 110 кВ "Геджух" в Дербентском районе. На данный момент оборудование на обоих питающих центрах работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Работы по ликвидации последствий непогоды в остальных районах продолжаются в круглосуточном режиме. Процесс осложняется из-за поврежденных дорог. Кроме того, на подстанции 110 кВ "Приморская" в Махачкале все еще высок уровень воды.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром произошли аварийные отключения света в 139 населенных пунктах 14 районов Дагестана.