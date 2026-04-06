Ликвидировано открытое горение в торговом центре в Калининграде

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали горение в торговом центре в Калининграде, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На пожаре в торговом центре объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о локализации возгорания в ТЦ "Гиант" на площади 7 тыс. кв. м. По данным МЧС, в результате пожара пострадали четыре человека, среди них - двое пожарных.