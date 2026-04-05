Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Калининграде увеличилось до четырех человек

Сотрудники пожарной службы во время тушения пожара в ТЦ "Гиант" Фото: Александр Мелехов/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - При пожаре в торговом центре в Калининграде пострадали четыре человека, в том числе двое пожарных, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Тушение пожара в торговом центре продолжается. По уточненной информации, пострадали 4 человека, среди которых 2 пожарных", - говорится в сообщении.

Их госпитализировали, угрозы жизни нет.

По данным калининградского главка ведомства, возгорание локализовано на площади 7 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что огонь распространился по обшивке фасада ТЦ "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Посетителей и персонал торгового центра эвакуировали.

Губернатор региона Алексей Беспрозванных информировал о трех пострадавших, одного из них госпитализировали.