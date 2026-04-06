Одной из версий пожара в ТЦ "Гиант" в Калининграде названо нарушение при ремонте

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ремонтные работы рассматриваются в качестве одной из основных причин возникновения пожара в торговом центре "Гиант" в Калининграде, сообщил на оперативном совещании губернатор региона Алексей Беспрозванных.

"Не первый раз не только в нашем регионе причиной являются ремонтные работы. Это одна из основных версий сейчас, я так понимаю. Тут надо посмотреть, почему они проходят в то время, когда их посещают посетители", - сказал он.

Он предложил определить время, когда такие работы можно проводить, в частности, в торговых центрах: "С этим надо разобраться, чтобы никаких ремонтных работ во время массового посещения жителями региона торговых центров не было".

Начальник главного управления МЧС по Калининградской области Роман Емельянов сообщил, что ведомство ведет доследственную проверку, есть несколько версий причины ЧП.

По его словам, тушение осложнялось сильным ветром и наличием вентилируемых фасадов. В результате общая площадь пожара составила чуть больше 6 тысяч кв. м. Удалось отстоять кинозалы, детские игровые и некоторые магазины, в том числе стоящий рядом мебельный торговый центр. Двое пожарных получили незначительные ожоги, их уже отпустили на амбулаторное лечение.

Еще две женщины пострадали во время эвакуации. У одной из них травма, ей оказывают помощь.

5 апреля в торговом центре "Гиант" на Московском проспекте произошел пожар. Огонь распространился по обшивке фасада и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Посетителей и персонал торгового центра эвакуировали. Пострадали четыре человека.

Кремль предположил, что за попытками атак на "Турецкий поток" в Сербии стоит Киев

Подача воды ограничена в Махачкале из-за непогоды

 Подача воды ограничена в Махачкале из-за непогоды

Тело еще одного ребенка нашли в Дагестане после паводков

Операторы оштрафованы на 4 млн руб. за пропуск нефильтрованного интернет-трафика

В Махачкале эвакуируют пассажиров поезда из-за подтопления железной дороги

Почти 3,8 тыс. домов повреждены паводком в Махачкале

Горняков шахты "Белореченская" в ЛНР удалось поднять на безопасную высоту

РКН зафиксировал рекордный всплеск DDoS-атак на защищаемые ресурсы

 РКН зафиксировал рекордный всплеск DDoS-атак на защищаемые ресурсы

Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

 Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

Уголовные дела о гибели трех человек во время паводка возбуждены в Дагестане
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 80 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1387 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8910 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
