Одной из версий пожара в ТЦ "Гиант" в Калининграде названо нарушение при ремонте

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ремонтные работы рассматриваются в качестве одной из основных причин возникновения пожара в торговом центре "Гиант" в Калининграде, сообщил на оперативном совещании губернатор региона Алексей Беспрозванных.

"Не первый раз не только в нашем регионе причиной являются ремонтные работы. Это одна из основных версий сейчас, я так понимаю. Тут надо посмотреть, почему они проходят в то время, когда их посещают посетители", - сказал он.

Он предложил определить время, когда такие работы можно проводить, в частности, в торговых центрах: "С этим надо разобраться, чтобы никаких ремонтных работ во время массового посещения жителями региона торговых центров не было".

Начальник главного управления МЧС по Калининградской области Роман Емельянов сообщил, что ведомство ведет доследственную проверку, есть несколько версий причины ЧП.

По его словам, тушение осложнялось сильным ветром и наличием вентилируемых фасадов. В результате общая площадь пожара составила чуть больше 6 тысяч кв. м. Удалось отстоять кинозалы, детские игровые и некоторые магазины, в том числе стоящий рядом мебельный торговый центр. Двое пожарных получили незначительные ожоги, их уже отпустили на амбулаторное лечение.

Еще две женщины пострадали во время эвакуации. У одной из них травма, ей оказывают помощь.

5 апреля в торговом центре "Гиант" на Московском проспекте произошел пожар. Огонь распространился по обшивке фасада и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Посетителей и персонал торгового центра эвакуировали. Пострадали четыре человека.