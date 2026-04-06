Врио мэра Петропавловска-Камчатского назначен Андрей Воровский

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности главы Петропавловска-Камчатского назначен Андрей Воровский, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края в понедельник.

"С 7 апреля временно исполняющим обязанности главы Петропавловска-Камчатского официально станет Андрей Воровский в связи с отставкой Евгения Беляева", - говорится в сообщении.

Бывший глава Соболевского района Камчатки Андрей Воровский в январе этого года был назначен первым заместителем главы краевого центра.

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев в понедельник сообщил, что покидает этот пост. Экс-прокурор столицы Камчатки Беляев был главой города с ноября 2024 года.