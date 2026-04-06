Что случилось этой ночью: понедельник, 6 апреля

Последствия атаки на Новороссийск, в Дербенте прорвало земляной вал Геджухского водохранилища, США, Иран и посредники обсуждают условия 45-дневного прекращения огня

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два частных и шесть многоквартирных домов в Новороссийске получили повреждения в результате атаки беспилотников, пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Обломки БПЛА также обнаружили на территории нескольких предприятий.

- В Дербенте прорвало земляной вал Геджухского водохранилища, подтоплено несколько населенных пунктов, сообщили в МЧС. По данным властей, все жители, находящиеся в зоне подтопления, эвакуированы.

- Поток воды смыл несколько автомобилей на трассе между поселками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе, погибли два человека, сообщил "Интерфаксу" руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

- Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил об уходе в отставку. На этом посту он находился с ноября 2024 г. Врио главы города назначен Андрей Воровский.

- США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению конфликта, сообщил Axios.

- Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние, особенно для США и Израиля.

- Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил усилить удары по нефтехимической промышленности Ирана. По его словам, за последние два года нефтехимический сектор принес около $18 млрд на финансирование КСИР.

- Футболисты "Спартака" со счетом 2:1 взяли верх над "Локомотивом" в московском дерби в рамках 23-го тура РПЛ.