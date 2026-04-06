Командующий авиацией Северного флота погиб при крушении Ан-26 в Крыму

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Среди погибших при крушении транспортного самолета Минобороны Ан-26 в Крыму 31 марта был командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Среди них, в том числе, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы буквально до этого за пару дней виделись", - сказал Чибис.

Члены правительства Мурманской области почтили память погибших минутой молчания.

Ранее Чибис сообщал, что в числе погибших при крушении Ан-26 в Крыму были представители Северного флота.

"Среди погибших - наши воины-североморцы, люди чести, долга и мужества (...) Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - отметил губернатор.

Ан-26 потерпел катастрофу 31 марта при плановом перелете в районе села Куйбышево Бахчисарайского района Крыма. Погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира.

Военные следователи расследуют уголовное дело о нарушении правил полетов (ст. 351 УК РФ).

По предварительным данным Минобороны, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Позднее источник сообщил "Интерфаксу", что самолет врезался в скалу.