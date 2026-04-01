Ан-26 потерпел крушение в Крыму из-за столкновения со скалой

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Причиной катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 стало столкновение со скалой, сообщил "Интерфаксу" источник.

"Самолет врезался в скалу", - сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Ан-26 потерпел катастрофу при плановом перелете над Крымом. По данным министерства, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира.

Российские военные сообщили, что место катастрофы обнаружено поисково-спасательной группой.

"Поражающего воздействия по самолету не было. Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, связь с Ан-26 была потеряна 31 марта около 18:00 мск. Самолет совершал плановый перелет над Крымом.