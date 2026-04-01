Поиск

В катастрофе самолета Ан-26 в Крыму погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при полете над Крымом, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира, сообщили в Минобороны России.

"Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли", - говорится в сообщении министерства.

"Поражающего воздействия по самолету не было. Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность", - сказано в сообщении.

На месте катастрофы работает комиссия Минобороны России, проинформировали военные.

По данным министерства, связь с Ан-26 была потеряна 31 марта около 18:00 мск. Самолет совершал плановый перелет над Крымом.

Минобороны России Крым Ан-26
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ан-26 потерпел крушение в Крыму из-за столкновения со скалой

Максимальный размер переплаты по займам МФО с 1 апреля снизится со 130% до 100%

Апрель будет теплее нормы на большей части европейской территории России

 Апрель будет теплее нормы на большей части европейской территории России

Один пожарный погиб и трое пострадали при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»

Над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26

Что произошло за день: вторник, 31 марта

Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

 Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

 Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

В Брянской области в результате артобстрела есть погибший и раненые
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1255 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8862 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });