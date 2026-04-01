В катастрофе самолета Ан-26 в Крыму погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при полете над Крымом, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира, сообщили в Минобороны России.

"Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли", - говорится в сообщении министерства.

"Поражающего воздействия по самолету не было. Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность", - сказано в сообщении.

На месте катастрофы работает комиссия Минобороны России, проинформировали военные.

По данным министерства, связь с Ан-26 была потеряна 31 марта около 18:00 мск. Самолет совершал плановый перелет над Крымом.