В ЛНР восстановили электроснабжение обесточенной из-за обстрела шахты

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили подачу электроснабжения на шахте "Белореченская" в Луганской народной республике, ранее обесточенной в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин.

"Специалисты возобновили подачу электроэнергии на шахту "Белореченская", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР со ссылкой на Говтвина.

В сообщении уточняется, что готовится эвакуация заблокированных горняков из шахты.

Ранее в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе ВСУ по территории шахты "Белореченская", в результате чего из-за аварийного отключения электричества под землей оставался 41 сотрудник шахты.

Позднее Говтин рассказал, что горняков удалось поднять на безопасную высоту.