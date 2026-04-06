Песков заявил о паузе в переговорах по Украине в трехстороннем формате

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Переговорный процесс по украинскому урегулированию в трехстороннем формате пока на паузе, но Россия продолжает обмен информацией с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается процесса переговорного, да, он пока на паузе. У американцев много дел других, понятно каких. Сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Вместе с тем украинцы продолжают свой разговор с американцами. Мы тоже по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией с американцами", - отметил он.

У него уточнили, может ли визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского бизнесмена, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Киев оживить переговорный процесс. Пескова также спросили, известно ли Кремлю о подготовке такой поездки после Пасхи.

"Доподлинно нам неизвестно о том, что он (визит - ИФ) планируется. Мы слышали заявления представителей киевского режима о том, что такой вопрос может стоять на повестке дня, имею в виду приезд Уиткоффа и Кушнера" , - сказал Песков.