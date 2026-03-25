Поиск

В Москве считают все еще актуальным дипломатическое урегулирование с Украиной

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта, не закрывала дверь для данного переговорного метода, заявил в комментарии для радио "Вести FM" замглавы МИД России Михаил Галузин.

"Переговоры, как вы знаете, поставлены на паузу вследствие обстоятельств известных, у американской стороны. Это понятно. Но мы никогда не закрывали дверь для политико-дипломатических переговорных методов урегулирования украинского кризиса", - сказал он.

"Собственно говоря, мы изначально хотели его урегулировать именно таким образом. И, конечно же, как только будет у всех трех сторон, готовность к продолжению процесса, это будет сделано. Но пока пауза", - подчеркнул замминистра.

Михаил Галузин Украина МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

