Поиск

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что в обозримой перспективе у американских представителей появится больше времени для продолжения переговорного процесса на украинском треке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Надеемся, что уже в обозримой перспективе у них будет больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате, мы этого ждем. И мы по-прежнему очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков и лично президента (США Дональда - ИФ) Трампа на украинском треке", - сказал Песков журналистам в среду.

Он отметил, что в настоящее время американские переговорщики заняты иранскими делами.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
