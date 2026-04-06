Кремль предположил, что за попытками атак на "Турецкий поток" в Сербии стоит Киев

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не знают доподлинно, кто стоит за попытками подрыва "Турецкого потока" на территории Сербии, но отмечают, что прежде Киев не раз покушался на энергетическую инфраструктуру в Европе, и допускают его причастность и к этому инциденту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что пока нет доподлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на европейской территории на эту важнейшую энергетическую артерию, которая сейчас работает в очень напряженном режиме", - сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что "до этого, как мы знаем, киевский режим имел прямое отношение к таким актам саботажа против критической энергоструктуры".

"С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены", - добавил он.

Представитель Кремля назвал сложившуюся ситуацию "потенциально очень опасной".

"Российская Федерация предпринимает необходимые меры по обеспечению безопасности этой инфраструктуры. Мы надеемся, что и Венгрия, и Сербия также будут принимать меры, чтобы пытаться минимизировать угрозу для этих газопроводов", - сказал он журналистам.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаружении сотрудниками полиции страны взрывчатки около трубопровода, по которому газ доставляют во многие районы Сербии, а также в Венгрию. Сербский президент отметил, что расследование этого дела продолжается.