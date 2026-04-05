Глава МИД Венгрии объявил об усилии охраны газопровода "Турецкий поток"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Венгерские военные по распоряжению властей взяли на себя обеспечение безопасности участка газопровода "Турецкий поток", который проходит по территории Венгрии, заявил в воскресенье глава МИД страны Петер Сийярто.

"Сийрто сообщил, что (...) Венгрия разместила военных для защиты "домашнего" участка газопровода", - сообщил в соцсети X представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Согласно сообщению, венгерский министр после консультаций с официальными лицами Сербии, Турции и России в сфере энергетики отметил важность "более решительной защиты трубопровода, так как атаки становятся все более частыми".

По словам Сийярто, "предотвращенный теракт против трубопровода "Турецкий поток" вписывается в серию украинских атак, произошедших за последние недели".

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаружении сотрудниками полиции Сербии взрывчатки около трубопровода, по которому газ доставляют во многие районы Сербии, а также в Венгрию. Сербский премьер отметил, что расследование этого дела продолжается.