Песков отметил негативные последствия конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле констатируют, что уровень напряженности на Ближнем Востоке растет, конфликтом охвачен практически весь регион, и это весьма негативно сказывается на мировой экономике.

"Констатируем, что уровень напряженности продолжает расти, практически весь регион в огне. Это все опасные и очень негативные последствия той агрессии, которая была развязана против Ирана. География конфликта расширилась, и сейчас мы все констатируем те последствия, которые имеем, включая весьма негативные последствия для глобальной экономики", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Россия "с самого начала предупреждала, что такие последствия неизбежны".

Обращение президента США Дональда Трампа к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив, сформулированное с непарламентскими выражениями, Песков предпочел не комментировать.