Поиск

Сложное весеннее половодье ожидают на северных реках Иркутской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Наиболее сложная паводковая ситуация этой весной ожидается на севере Иркутской области, на реках Лена и Нижняя Тунгуска, где запасы снега и толщина льда значительно превышают норму, сообщил начальник Главного управления МЧС России по региону Вячеслав Федосеенко на пресс-конференции в Иркутске в понедельник.

"В зону подтопления при вскрытии рек попадает 95 населенных пунктов, в которых находится более 5 тыс. жилых домов. Численность населения - более 18 тыс. человек, из них практически 3 тыс. дети", - сказал Федосеенко.

По его данным, в зоне весеннего половодья восемь территорий - Тайшетский, Чунский, Нижнеудинский (левобережные притоки реки Ангары), Качугский, Жигаловский, Усть-Кутский, Киренский (река Лена) и самый северный Катангский район региона (река Нижняя Тунгуска).

Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов добавил, что правительство региона сосредоточило основные силы на подготовке к паводку в северных территориях.

Он напомнил, что с 18 марта в регионе введен режим повышенной готовности, на противопаводковые мероприятия выделено 53 млн рублей - в прошлом году на эти цели направлялось около 30 млн рублей.

"Если брать статистику, мы видим из года в год, что основные проблемы нам доставляет именно Катанский район, где большое количество населенных пунктов расположено в низменных участках. Жители оттуда не планируют выезжать", - подчеркнул Колесов.

Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });