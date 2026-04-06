В Москве задержали курьера телефонных мошенников, похитивших почти 16 млн рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувших жительницу Москвы почти на 16 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Москве в понедельник.

Подозреваемым оказался 20-летний житель Московской области.

"По версии следствия, он за денежное вознаграждение забрал у обманутого гражданина денежные средства, конвертировал их в криптовалюту и отправил своим кураторам", - уточнили в МВД.

Там добавили, что ранее в полицию обратилась жительница столицы и сообщила, что ее сын стал жертвой телефонных аферистов. Молодой человек по телефону назвал мошенникам код из смс, а далее они убедили его "в необходимости декларирования денежных средств, находившихся по месту проживания". Юноша забрал из квартиры наличные деньги и в разных точках города отдал их одному и тому же незнакомцу.

Общая сумма ущерба составила почти 16 млн рублей.

Москва Московская область МВД
