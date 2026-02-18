Поиск

Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россияне стали осторожнее относиться к телефонному мошенничеству, к концу 2025 года рост похищенных средств остановился, но ряд инструментов продолжает эффективно работать в интересах мошенников. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

"К концу прошлого года впервые, пожалуй, мы стали свидетелями того, что остановлен рост (объема - ИФ) похищенных средств у россиян. Это большая заслуга усилий большой команды и ведомств, и государственных структур, и финансовых структур, кредитных организаций, операторов связи. Честно говоря, прошлый год – это был год объединения усилий различных структур для старта начала общей единой борьбы с телефонным мошенничеством", - заявил он.

ЭкономикаСбербанк ожидает кратный рост хищений с применением дипфейков в 2026 годуЧитать подробнее

Кузнецов напомнил, что для противодействия телефонному и кибермошенничеству было принято более 50 законов.

"Уже внесен второй законопроект ("Антифрод 2.0" – второй пакет законодательных мер по защите россиян от мошенников - ИФ), чтобы бороться с телефонным мошенничеством и кибермошенничеством. Но мы сегодня уже видим, что успокаиваться точно нельзя, и точно это не передышка, и точно это не затишье. Скорее, мы фиксируем сегодня ровно такое же количество телефонных звонков, как и было раньше, их около 5 миллионов в сутки. Но тем не менее россияне, наверное, стали немножко осторожнее относиться к этой проблеме", - отметил Кузнецов.

Вместе с тем он признал, что ряд инструментов продолжает эффективно работать в интересах мошенников. К примеру, они по-прежнему активно пользуются сим-боксами (устройство для централизованного управления большим числом SIM-карт через интернет, позволяющее использовать их удаленно для массовых SMS-рассылок и автоматизации звонков - ИФ).

"Единственное, что могу сказать, экономика стала другой. Если сим-бокс на рынке примерно год назад стоил около 30 тыс. рублей, то сегодня он уже около 200 тыс. рублей", - заявил зампред Сбербанка.

Он также указал на практику, когда копии паспортов умерших людей используются для получения SIM-карт. С этой проблемой банк столкнулся в течение нескольких месяцев.

Сбербанк Сбер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС не заметила роста тарифов на ЖКУ помимо индексации на 1,7%

Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года

"Росатом" на фоне разногласий с Шишкаревым запустит процедуру "русской рулетки" в ГК "Дело"

Цена нефти Brent поднялась до $67,7 за баррель после падения накануне

Рубль во вторник заметно укрепился в ожидании внешнеполитического позитива

Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана

 Цены на нефть ушли в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана

Банки РФ за 2025 год увеличили запасы драгметаллов на 22,9 т

 Банки РФ за 2025 год увеличили запасы драгметаллов на 22,9 т

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Дума отложила постановление о развитии легпрома из-за пункта об НДС на маркетплейсах

ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

 ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8444 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 83 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });