Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россияне стали осторожнее относиться к телефонному мошенничеству, к концу 2025 года рост похищенных средств остановился, но ряд инструментов продолжает эффективно работать в интересах мошенников. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

"К концу прошлого года впервые, пожалуй, мы стали свидетелями того, что остановлен рост (объема - ИФ) похищенных средств у россиян. Это большая заслуга усилий большой команды и ведомств, и государственных структур, и финансовых структур, кредитных организаций, операторов связи. Честно говоря, прошлый год – это был год объединения усилий различных структур для старта начала общей единой борьбы с телефонным мошенничеством", - заявил он.

Кузнецов напомнил, что для противодействия телефонному и кибермошенничеству было принято более 50 законов.

"Уже внесен второй законопроект ("Антифрод 2.0" – второй пакет законодательных мер по защите россиян от мошенников - ИФ), чтобы бороться с телефонным мошенничеством и кибермошенничеством. Но мы сегодня уже видим, что успокаиваться точно нельзя, и точно это не передышка, и точно это не затишье. Скорее, мы фиксируем сегодня ровно такое же количество телефонных звонков, как и было раньше, их около 5 миллионов в сутки. Но тем не менее россияне, наверное, стали немножко осторожнее относиться к этой проблеме", - отметил Кузнецов.

Вместе с тем он признал, что ряд инструментов продолжает эффективно работать в интересах мошенников. К примеру, они по-прежнему активно пользуются сим-боксами (устройство для централизованного управления большим числом SIM-карт через интернет, позволяющее использовать их удаленно для массовых SMS-рассылок и автоматизации звонков - ИФ).

"Единственное, что могу сказать, экономика стала другой. Если сим-бокс на рынке примерно год назад стоил около 30 тыс. рублей, то сегодня он уже около 200 тыс. рублей", - заявил зампред Сбербанка.

Он также указал на практику, когда копии паспортов умерших людей используются для получения SIM-карт. С этой проблемой банк столкнулся в течение нескольких месяцев.